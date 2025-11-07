Haberler

Samsun'da Fuhuş Operasyonları: 2 Apart ve 6 Masaj Salonu Mühürlendi

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında, 2 apart ile 6 masaj salonu mühürlendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçları tespit ederek 69 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Samsun'da yıl başından bu yana düzenlenen fuhuş operasyonlarında 2 apart ile 6 masaj salonunun mühürlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kamu sağlığını ve toplum huzurunu korumaya yönelik fuhuşla mücadele çalışmaları 2025 yılında da sürdürüldü.

Yapılan denetim ve soruşturmalar sonucunda il genelinde faaliyet gösteren 2 apart ile 6 masaj salonunda yapılan uygulamalarda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmelere yönelik adli ve idari işlem başlatıldı, 69 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.

Kamu sağlığını tehlikeye atan faaliyetlerin engellenmesi amacıyla işletmeler geçici olarak faaliyetten men edilip mühürlendi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
