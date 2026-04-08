Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı
Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlüler, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranyordu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.S. (33) ile aynı suçtan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (33) yakalandı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek