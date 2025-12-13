Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Alaçam ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D., emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
R.D, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 85 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.
R.D, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel