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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S., operasyonla yakalandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü S.S., operasyonla yakalandı.

?İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin saklandığı evi tespit etti. Harekete geçen ekipler, S.S.'yi operasyon gözaltına aldı. İşlemler sonrası firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

JASAT Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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