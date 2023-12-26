Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S., operasyonla yakalandı.
?İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin saklandığı evi tespit etti. Harekete geçen ekipler, S.S.'yi operasyon gözaltına aldı. İşlemler sonrası firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.