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Samsun'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Samsun'da FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, emniyet ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi (39), saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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