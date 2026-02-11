Haberler

Otomobil, takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin takla atıp su kanalına düşmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü Faruk Bilgin hayatını kaybetti, yanında bulunan A.B. ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Bilgin'in kontrolünü yitirdiği 55 ATP 413 plakalı otomobil, takla atarak kanala düştü. Kazada, sürücü Bilgin ile yanındaki A.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Faruk Bilgin ile A.B.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bilgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
