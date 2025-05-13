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Samsun'da Eve Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun'da Eve Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde ruhsatsız silahlar ve mühimmat bulundu. E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışma sonucu E.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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