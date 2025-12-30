Samsun'da evden televizyon çalan 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir eve girerek televizyon çalan iki hırsız yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50 bin lira değerindeki televizyonun çalınmasının ardından teknik ve fiziki çalışmalarla zanlıları tespit etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde, camını kırıp girdikleri ikametten televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta İncesu Yalı Mahallesi'nde bir ikametin camı kırılarak yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonun çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı N.G.N.E. (31) isimli kadın ile D.A'nın (27) gerçekleştirdiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri "evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçundan gözaltına aldı.