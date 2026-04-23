Samsun'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İshaklı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katında T.Y'nin (27) yalnız yaşadığı dairede yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, vücudunda yanıklar oluşan T.Y, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emre Dilek