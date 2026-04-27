Samsun'da eşyaların arasına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ev eşyaları arasına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, koliler ile halı içine saklanmış 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Silahlara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.