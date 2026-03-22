Samsun'da eniştesini darbeden kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eniştesini darbeden şüpheli yakalandı.

Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki bir apartmanda Ş.K. ile eniştesi Ö.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ş.K, Ö.U'yu darbedip ardından apartman merdivenlerinde tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet etmediği Ö.U. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalandı.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.