Samsun'da emniyet teşkilatının altyapısı güçlendiriliyor

Samsun'da, güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik 2023-2025 döneminde araç, ekipman, hizmet binası, kamera sistemi ve haberleşme altyapısına ilişkin çok sayıda yatırım hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığının destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, suçla mücadelede operasyonel kabiliyetin artırılması amacıyla envantere 407 yeni araç kazandırıldı. Bilgisayar, dron ve POLCEP sorgu cihazının da aralarında bulunduğu 2 bin 909 malzeme de envantere dahil edildi.

Bu süreçte Havza Narkotik Büro Amirliği, Havza Narkotik Uygulama Noktası ile Samsun Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği İrtibat Noktası kuruldu. İlgili kurumların koordinasyonuyla 429 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğinin geçici kabulü 27 Şubat 2026'da yapılırken, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği ile İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğinin yapım çalışmaları sürüyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği ile Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğine ilişkin projelerin ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çizim aşamasında olduğu belirtildi.

İl genelinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 560 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası kurularak toplam sayı 937'ye ulaştırıldı. Kentte 76 okul çevresi KGYS kameralarıyla takip edilirken, 68 liseye daha KGYS kamera kurulmasının planlandığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince ASELSAN'a yaptırılan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) ise 7 bölgede 87 kamera, 15 hız koridoru, 19 noktada 236 kamera ile kırmızı ışık ihlali denetimi ve 30 noktada 152 kamera ile park ihlali denetimi olmak üzere toplam 475 kameradan oluştuğu, sistemin 1 Temmuz 2025'te faaliyete başladığı kaydedildi.

Kentte 20 milyon dolar bedelli Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) projesinin de 10 Aralık 2025'te devreye alındığı, bu kapsamda 2 bin 790 el telsizi, 600 araç telsizi ve 110 sabit telsiz olmak üzere toplam 3 bin 500 telsizin dağıtımının yapıldığı ifade edildi.