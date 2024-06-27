Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan 3 İşçi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.