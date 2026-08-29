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El Freni Unutulan Araç Doğal Gaz Tesisine Girdi

El Freni Unutulan Araç Doğal Gaz Tesisine Girdi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, eğimli yolda hareket ederek doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Kazada yaralanan olmazken, araç vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park edildikten sonra el freninin çekilmediği iddia edilen otomobil, doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.

Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen 66 ABL 547 plakalı otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.

Olayda yaralanan olmazken, otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA
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