Samsun'da 'ehliyetsiz' elektrikli bisiklet kullanımına ceza tartışması

SAMSUN'da mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladıkları elektrikli bisikletleri ehliyetsiz kullanan sürücülere, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 TL ceza uygulanmaya başlandı. Şirket yetkilileri kesilen cezaların hukuki olmadığını savunarak, iptalleri için yargı yoluna başvurduklarını açıkladı. Hukukçular ise elektrikli skuter grubuna girmeyen Martı'ların motorlu taşıt sınıfında yer aldığını, 16 yaşa kadar alınabilen 'M' sınıfı ehliyet ile kullanılabildiğine dikkat çekti. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör de "Ehliyetsiz insanlara elektrikli bisiklet verildiği takdirde bir kazaya sebebiyet vermesi halinde bunun sorumlusu kim olacak" diye sordu.

Kentte Atakum sahiline yerleştirilen mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiralanan elektrikli bisikletler, vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Polis ekipleri plakası bulunan ve tescili yapılmış elektrikli bisikletleri ehliyetsiz kullanan sürücülere, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 36/3-a maddesi gereğince 3 bin 674 TL ceza uygulamaya başladı. Ceza yazılan sürücülerin kullandıkları elektrikli bisikletler ise trafik ekiplerince bağlanarak otoparka çekiliyor. Elektrikli bisikletlere kesilen para cezaları ise tartışma yarattı.

Emin Arif Taştan da "Burası yapılış itibariyle bir bisiklet yolu. Bu tehlikeli bir vasıta. 3 kişi biniyorlar, çocuklar biniyor, kafalarında kask yok ve takibi de yok. Ben 5-6 Avrupa ülkesi gezdim, kesinlikle bunlar yasak. Hele ki bisiklet yoluna normal vatandaşın girişi yasak. Ama bizim buralarda vatandaşın burada kendisine saygısı yok ki, karşısındakine olsun" diye konuştu.