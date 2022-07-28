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Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı

Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı.

İlçedeki 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivaline katılan paraşütçü Harun Reşit Arık, Kapıkaya Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

Paraşütünün kontrolünü kaybeden Arık, Derbent Baraj Gölü kıyısındaki Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu mevkiye düştü.

Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ekipleri botla paraşütçünün düştüğü alana ulaştı.

Botla bölgeden alınan Arık, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Kapıkaya Jandarma Samsun Bafra Güncel Haberler

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