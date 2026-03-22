Samsun'da Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesindeki Dragon Boat Team, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla renkli çoraplar ile antrenman yaptı. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olmaları gerektiği vurgulandı.

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) bünyesindeki Dragon Boat Team sporcuları, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Takım sporcuları, antrenman sırasında renkli çorapları ellerine geçirerek kürek çekti.

Etkinlikte, down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olmaları ve fırsat verildiğinde hayatın her alanında yer alabilecekleri mesajı verildi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, yaptığı açıklamada, "Down sendromlu bireyler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara acıyarak yaklaşmak yerine, eşit bireyler olarak kabul etmeli ve hayatın her alanında daha görünür olmalarını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Subaşı, EKOBİD Dragon Boat Team olarak etkinlikte farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Renkli çoraplarla verdiğimiz mesaj çok net. Farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir. İnanıyoruz ki birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz." diye konuştu.

Derneğin, ilerleyen süreçte de sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor