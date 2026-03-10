Haberler

Samsun'da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu