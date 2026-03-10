Samsun'da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek