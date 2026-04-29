Samsun'da "Doğu Türkistan" konulu konferans düzenlendi

Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde "Doğu Türkistan: Unutulan Acı, Dinmeyen Umut" başlığıyla düzenlenen 100. yıl konferansında, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü ve asimilasyon uygulamaları anlatıldı.

Konferans, Samsun Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ile İdealist Gençler Topluluğu öncülüğünde, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Topluluğu, Hukuk Topluluğu, Coğrafya ve Ekoloji Topluluğu, Kent ve Çevre Topluluğu, Sağlık Yönetimi Topluluğu ile diğer öğrenci topluluklarının katkılarıyla düzenlendi.

Canik Kampüsü'nde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, Doğu Türkistan'ın Türk tarihi açısından önemli bir coğrafya olduğunu belirterek, "Doğu Türkistan, Türklerin tarih sahnesine çıktığı ve köklü medeniyetler kurduğu önemli bir coğrafyadır." dedi.

Bölgenin tarihsel önemine işaret eden Yılmaz, "Tarih boyunca bu coğrafyada kurulan devletler ve yaşanan gelişmeler, Doğu Türkistan'ın stratejik ve kültürel değerini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Uygur Türkü Abdullah Kaşgarlı ise Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, "Bugün Doğu Türkistan'da insanlar kimlikleri, inançları ve kültürleri nedeniyle sistematik bir baskı ve asimilasyon süreciyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede iletişim ve özgürlük alanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını belirten Kaşgarlı, "İnsanlar yıllarca aileleriyle iletişim kuramıyor, temel haklarını kullanamıyor. Bu durum yalnızca bireyleri değil, bir toplumun geleceğini de tehdit ediyor." dedi.

Asimilasyon sürecinin özellikle genç nüfus üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Kaşgarlı, şöyle konuştu:

"Eğer bugün sahip çıkmazsak, yarın konuşabileceğimiz bir Doğu Türkistan kalmayabilir. Biz kimseye savaş çağrısı yapmıyoruz. Tek istediğimiz şey, yaşananların bilinmesi ve duyurulmasıdır."

Konferansta, Doğu Türkistan'daki gelişmeler tarihsel, sosyal ve insani boyutlarıyla ele alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
