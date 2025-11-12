Samsun'da Devrilen Traktörde Sürücü Yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde M.K. (62) idaresindeki traktör devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (62) idaresindeki 55 GN 952 plakalı traktör, Karaman Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.