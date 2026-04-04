Samsun'da devrilen servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.S. (27) idaresindeki 55 C 0531 plakalı okul servisi minibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD kavşağında M.A. (19) yönetimindeki 60 RS 052 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.S, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın