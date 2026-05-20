Samsun polisi derede mahsur kalan yunusu kurtardı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesindeki Kürtün Deresi'nde mahsur kalan yunusu kurtararak açık denize ulaştırdı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, derede mahsur kalan yunusu kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kürtün Deresi'nde bir yunus balığının olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, dere içindeki yunusu kurtarmak için çalışma başlattı.
Görevli 2 dalgıç polis tarafından bota alınan yunus, açık denize ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek