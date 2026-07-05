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Samsun'da denize giren yabancı uyruklu 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren yabancı uyruklu iki kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Ahmed O.A. ve Mohamad O.A., sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ahmed O.A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Samsun Valiliği, dalga ve rüzgar uyarısı yapmıştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren yabancı uyruklu 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yalı Mahallesi Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu mevkisinde serinlemek için denize giren Ahmed O.A. (36) ve Mohamad O.A. (41), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan 2 kişiye, motosikletli 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahale yapıldı.

Ahmed O.A. ve Mohamad O.A, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçirenlerden Ahmed O.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsun Valiliği, kent genelinde dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye yaklaşması ve rüzgar hızının 15-25 deniz mili olması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara denize girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Veysel Altun
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