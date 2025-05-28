Samsun'da Deniz Kirliliği Farkındalığı Eğitimi

Samsun'da Deniz Kirliliği Farkındalığı Eğitimi
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Samsun'da Deniz Kirliliği Farkındalığı Eğitimi
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Samsun'da gerçekleştirilen çevre etkinliğinde dalgıçlar, deniz dip temizliği yaparak lastik tekerlekler ve teneke kutular gibi atıkları çıkardı. Etkinlikte çocuklara denizlerin kirlenmesi ve çevre korumanın önemi anlatıldı.

Denizden çıkan atıklar minikleri de şaşırttı: Lastik tekerlekler, teneke kutular

SAMSUN - Samsun'da gerçekleştirilen çevre etkinliğinde dalgıçlar, Karadeniz'de dip temizliği yaptı. Denizden çıkan lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler etkinliğe katılan minik öğrencileri de şaşırttı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen "Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimi"ne, Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 40 öğrenci katıldı. Etkinlikte çocuklara, denizlerin nasıl kirlendiği ve çevreyi korumanın önemi anlatıldı.

Dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, Canik Balıkçı Barınağı'nda deniz dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dalgıçlar tarafından çıkarılan plastik şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler ve terk edilmiş ağlar, alanda sergilenerek öğrencilere gösterildi. Doğayla birebir temas kuran öğrenciler, çevre kirliliğinin canlılara ve ekosisteme etkilerini yerinde gözlemledi.

Etkinliğe, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ve Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya da katıldı. Yetkililer, çocuklara çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla denizlerde faaliyet gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile birlikte özellikle balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesi konusunda farkındalık çalışması yaptık. Denizden atıklar çıktı. Denize çöp attırmazsak balıklar daha sağlıklı şekilde büyür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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