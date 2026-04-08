Samsun'da DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Samsun'da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen Suriye ve Irak uyruklu iki kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ve Irak uyruklu S.M.S.A.H. (39) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek