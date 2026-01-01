Haberler

Samsun'da yılbaşı kutlamaları, vatandaşlar 2026'ya coşkuyla girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde vatandaşlar yılbaşını yüzlerce kişilik bir kalabalıkla kutladı. Noel baba kostümleriyle eğlenen halk, dans ederek 2026 yılına girdi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Noel baba ve değişik kostümlerle yeni yıla giren vatandaşlar, 2026'ya dans ederek girdi.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken, Samsun'un değişik noktalarında vatandaşlar eğlenerek 2026 yılına girdi. Atakum ilçesi Yat Limanı'nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Havai fişeklerin patladığı ortamda çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce vatandaş yeni yılı kutladı.

Noel baba ve değişik kostümlerle Yat Limanı mevkiine gelen vatandaşlar ilgi odağı oldu. Arabasını süsleyip çekici ile Atakum ilçesine gelen Ali Poyraz Oruç (22), "Aracımızı oto kuaförde süsledik. Yılbaşı konsepti yaptık. Gençlerin hepsi çok beğendi. Herkes gelip fotoğraf çekiniyor. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yasak olduğu için çekici üzerinde aracımızı getirdik" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - Berkay YILDIZ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor