Samsun'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen bir hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. D.A. (48) gözaltına alındı ve ceza infaz kurumuna teslim edileceği bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edilen D.A. (48) gözaltına alındı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
