Samsun'da Cinayet Davası: Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Güncelleme:
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Asım Cerrah'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında, azmettirici olduğu iddia edilen U.D. ve diğer sanıkların savunmalarını dinledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Samsun'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına maktul Asım Cerrah'ın yakınları ile tutuksuz sanık İ.B. ile taraf avukatları katıldı.

Kırmızı bültenle aranırken Rusya'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edildikten sonra tutuklanan suç örgütü elebaşı U.D. cinayetin azmettiricisi olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

Kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanan ancak henüz iadesi yapılmayan firari sanık S.T. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık U.D. savunmasında, S.T'nin cinayeti işlemesinde azmettirmediğini öne sürdü.

S.T'nin kimseden yardım almadan tek başına hareket edip olayı gerçekleştirdiğini iddia eden U.D, "S.T'nin silahla yaralanma olayında sakat olmasına rağmen, şahısların aşırı tahriklerinden dolayı bu olayı yaptıklarını düşündüğüm için aşırı derece sinirlendim ve hüzünlendim. Bu sebeple sosyal medyadan birkaç paylaşım yaptım. S.T'yi azmettirdiğim kanaatine varılmamalıdır." dedi.

Asım Cerrah'ın, eşi ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 3 yıl önce şikayetçi olduğunun hatırlatılması üzerine U.D, "Ben bir insanı çocuklarıyla tehdit edecek bir adam değilim." ifadesini kullandı.

Duruşmada söz alan Asım Cerrah'ın eşi G.C. ise sanığın söylediklerinin saçma olduğunu savundu.

Eşinin ölmeden önce koruma talep ettiğini belirten G.C, "Benim eşim içlerinde en masum olandı. Babayiğit bir insandı. Benim eşimi hiçbir günahı yokken öldürdüler. Önceden gelen husumetlerle alakası yoktu. Dediklerini yaptılar, bana eşimin ölüsünü getirdiler." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, S.T'nin "kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" ile "suçun tekerrür etmesi", U.D'nin "azmettirme" ve İ.B'nin "kasten öldürme", "suça yardım etme" ve "suçun tekerrür etmesi" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Samsun'un Canik ilçesinde Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta 23 Mayıs 2024'te, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah, S.T. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Cerrah'ın, Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
