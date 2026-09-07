Samsun'da çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde ev yangınında bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Keskinoğlu Mahallesi Keskinoğlu Sokak'ta bulunan müstakil evin giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde yalnız bulunan Semiha Yazıcı (50), yanarak hayatını kaybetti.

Yazıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA