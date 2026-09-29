Samsun'da Cenk Regaip Akman cinayetinde istinaf, iki sanığın müebbet cezasını bozdu

SAMSUN'da, evine çay içmeye gittikleri Cenk Regaip Akman'ın (33) tabancayla öldürülmesine ilişkin Ömür Can Özcan (30) ve Tayfun Sezgin'e (37) 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilen karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Dosyanın Yargıtay'a taşındığı bildirildi.

Olay, 21 Temmuz 2023 gecesi, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarını evinde misafir eden Cenk Regaip Akman, tabancayla vuruldu. Merminin göğsüne isabet ettiği Akman, arkadaşlarının aracıyla özel hastaneye götürüldü. Ancak Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Ömür Can Özcan, ağabeyi Y.Ö. (30) ve arkadaşları E.A. (41) ile Tayfun Sezgin'i gözaltına aldı. Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin tutuklandı, E.A. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Daha sonra dosya, eşit şekilde davaların paylaştırılması adına yeni açılan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Sanıklardan Ömür Can Özcan, davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmada, "Evdeki konuşma esnasında E.A. yüksek sesle konuşunca Cenk onu uyardı. E.A. da sinirlenip çıktı. Bir süre sonra ağabeyim de bakkala gitti. Tayfun oturduğu koltuğun arasında silah buldu. Bakmak için Tayfun'dan tabancayı aldım. 'Boş mu?' diye sorunca, 'Boştur herhalde' dedi. Tam bu sırada silah patladı. Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Cenk yere düştü. 112'yi aradım. Cevap gelmeyince Cenk'i hastaneye yetiştirmek için uğraştık. Keşke o silahı hiç almasaydım" dedi.

Sanık Tayfun Sezgin ise "Evde sohbet ettikten sonra E.A. ile Cenk arasında yüksek sesten dolayı tartışma yaşandı. Ben Cenk'i mutfağa yolladım, E.A. da kızıp gitti. Y.Ö. de E.A.'dan sonra dışarı çıkmış. Mutfağa geçtik. Oturduğumuzda yanımda silah gördüm. Rahatsız olunca silahı masaya koydum. Ömür Can, merak edince şarjörü çıkarıp kendisine verdim. Bana telefon geldi. Açtığım sırada patlama sesi duydum. Kafamı kaldırınca Cenk'i yerde gördüm. 10-15 saniye içerisinde gerçekleşti bu olaylar" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, 25 Ocak 2025'te yapılan duruşmada kararını verdi. Ömür Can Özcan ile Tayfun Sezgin'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 6 yıl hapis ve 16 bin lira idari para cezası verildi. Y.Ö. ise 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl hapis cezasına hükmedilirken, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlamalarından beraat etti. E.A.'nın ise üzerine atılı tüm suçlamalardan beraatine karar verildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Sanıkların avukatları, verilen kararın ardından dosyayı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. Mahkeme, Ömür Can Özcan hakkında, 'Nitelikli yağma' suçundan mahkumiyetine yetecek derecede kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçun oluşmadığı anlaşıldığından beraatini, 'Kasten öldürme' suçundan ise sanığın cinayeti kasten değil, olası kast ile işlediği kanaatine vararak verilen müebbet hapis cezasını 20 yıl hapisle cezalandırılmasını bildirerek, kararı bozdu.

Tayfun Sezgin hakkında ise 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından aynı nedenle, 'Kasten öldürme' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçun oluşmadığı anlaşıldığından beraatini, Y.Ö.'ye 'Nitelikli yağma' suçundan verilen 14 yıl hapis cezasını da yine aynı sebeple beraatini kararlaştırarak, hükmü bozdu.

Dosya, Yargıtay'a taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı