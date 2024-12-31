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Samsun'da Çaya Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Çaya Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, Terme Çayı'na düştü. Olayda otomobilin sürücüsü O.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Terme ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı 52 DS 126 plakalı otomobil, Çangallar mevkisinde Terme Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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