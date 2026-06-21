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Samsun'da çatı tadilatı yaparken düşen işçi öldü

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Samsun'un Terme ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan 57 yaşındaki işçi S.U., dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Fenk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde S.U. (57), 5 katlı binanın çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

S.U'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
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