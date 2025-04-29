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Samsun'da Bulduğu Dolar Dolu Cüzdanı Polise Teslim Eden Vatandaşın Hikayesi

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Samsun'da alışveriş merkezine giderken yol kenarında bulduğu cüzdanı polise teslim eden 59 yaşındaki Hatice Sağlam Şenyer ve eşi Hasan Şenyer, insanlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. İçinde 2 bin 700 euro, 40 dolar ve 700 TL olan cüzdanın sahibi, cüzdanının bulunması için teşekkür etti.

Samsun'da yürek ısıtan olay: Bulduğu içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etti

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş, alışveriş merkezine giderken yol kenarında bulduğu için dolar dolu cüzdanı polise teslim etti.

Samsun'da yürek ısıtan bir olay yaşandı. Alışveriş merkezine gitmek için evden çıkan 59 yaşındaki Hatice Sağlam Şenyer, kaldırım kenarında cüzdan buldu. Cüzdanı eve getiren Hatice Şenyer, eşi Hasan Şenyer ile birlikte içini kontrol ettiklerinde 2 bin 700 euro, 40 dolar, 700 TL Türk Lirası ve çeşitli kartlar olduğunu gördü. Hasan Şenyer de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise bildirdi. Şenyer ailesinin evine gelen polisler cüzdanın sahibine ulaştı. Cüzdanın sahibi, Hasan Şenyer'i arayarak teşekkür etti. Polisler cüzdanı sahibine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.

"Bizi anne ve babamız öyle büyüttü"

Yaşadığı durumu anlatan Hatice Sağlam Şenyer, "Kız kardeşimle alışveriş merkezine gidiyordum. Kaldırımın kenarında bir cüzdan gördüm. Yüklü olduğunu bilemedim. Eve geldim ve içine baktım. Yüklü miktarda para gördüm. Araştırdım ve kimin olduğunu bulamadım. Polislere bildirelim ve sahibini bulalım istedik. İlk önce tabii ki vatandaşlık görevimi yaptım. Olması gereken de bu. Herkes böyle yapsın. Cüzdanı kaybeden de sevinsin. Bu zamana kadar kimsenin 1 TL'si bize nasip olmadı. Bizi anne ve babamız öyle büyüttü" dedi.

"Paraya hiç dokunmadan kuruşu kuruşa teslim etmek istedik"

62 yaşındaki Hasan Şenyer ise "Eşimin düşüncelerine katılıyorum. Doğrusunu yaptı. Bana söyledi. İlk başta bana şaka yaptı. 'Sana bir cüzdan aldım' dedi. Cüzdanda yüklü miktarda parayı görünce bu şaka değil dedim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirdik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bize helal para nasip olsun dedik. Paraya hiç dokunmadan kuruşu kuruşa teslim etmek istedik" diye konuştu.

Parayı teslim alan polisler de Şenyer ailesine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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