Samsun’da Boğulma Olayı: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 74 yaşındaki Salih P., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren yaşlı adam boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Salih P. (74) Cami Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı'nda denize girdi.

Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören cankurtaranlar, Salih P'yi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

