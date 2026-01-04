Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis, bitkin halde bir çakal yavrusu buldu. İhbarın ardından doğa koruma ekipleri, yavru çakalı koruma altına alarak tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta devriye gezdiği sırada yolda bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.
Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Aracında koruma altına alınan yavru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çakal yavrusu, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.