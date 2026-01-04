Haberler

Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı

Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis, bitkin halde bir çakal yavrusu buldu. İhbarın ardından doğa koruma ekipleri, yavru çakalı koruma altına alarak tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde polis tarafından bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta devriye gezdiği sırada yolda bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.

Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Aracında koruma altına alınan yavru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çakal yavrusu, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar