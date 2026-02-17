Haberler

Yaşlı çift korkunç halde ölü bulundu! Biri yatakta biri ağaçta...

Güncelleme:
Samsun'da 70 yaşındaki Fatma Yalçın evinde, 76 yaşındaki eşi Veysel Yalçın ise ağaçta asılı halde bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Veysel Yalçın'ın eşini boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor.

  • Fatma Yalçın (70) evindeki yatakta ölü bulundu.
  • Veysel Yalçın (76) bahçelerindeki ağaçta iple asılı halde ölü bulundu.
  • Soruşturmada Veysel Yalçın'ın karısını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın çifti ölü bulundu. Alınan bilgilere göre; yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatma Yalçın'ın (70) evinde hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KADIN YATAKTA, EŞİ AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemede Fatma Yalçın odasındaki yatakta, eşi Veysel Yalçın (76) ise bahçelerindeki ağaçta iple asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, boğazında iz bulunan Fatma ile eşi Veysel Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARISINI BOĞUP İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Veysel Yalçın'ın karısını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
