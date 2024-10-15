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Samsun'da Barışma Teklifi Kanlı Bitti: Huriye Özkan Hayatını Kaybetti

Samsun'da Barışma Teklifi Kanlı Bitti: Huriye Özkan Hayatını Kaybetti
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Samsun'da, barışmak isteyen Ömer Teker tarafından bıçaklanarak öldürülen Huriye Özkan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olay, parkta tartışma sonucu gerçekleşti.

SAMSUN'da kendisi ile barışmak isteyen Ömer Teker (49) tarafından 8 bıçak darbesi ile öldürülen Huriye Özkan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 13 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi'ndeki engelli parkında meydana geldi. İtfaiyeden emekli Ömer Teker, barışmak istediği Huriye Özkan ile parkta tartışmaya başladı. Bir süre dini nikahla yaşayan ve aynı zamanda kuzen olan ikili arasındaki tartışma büyüdü. Teker, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp, kaçtı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Özkan, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Teker, tutuklandı. Sosyal medya hesabındaki durumunda, 'Dirin beni, ölün cenneti bulamasın' yazısı bulunan Huriye Özkan cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Kuşcular Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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