Samsun'da "Köklerden Geleceğe Bağımsız Nefes" etkinliği gerçekleştirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Bağımsız Nefes' etkinliği, öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Etkinlikte yüz boyama, eğitsel oyunlar ve kan bağış alanı gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Uludağ Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturulması, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırılması ve sosyal sorumluluk anlayışının geliştirilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında Yeşilay ve Kızılay tarafından öğrencilere bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan etkinlik alanlarında yüz boyama, eğitsel oyunlar, sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından kurulan kan bağış alanında, kan bağışının önemine dikkat çekildi.

Programa, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
