Samsun'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin ATM'den para çekerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık K.D. suçu üstlendi, diğer sanıkların beraatini talep etti.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.D. ve M.A. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan K.D, savunmasında, maktul Ali Gültekin'i kendisinin öldürdüğünü, diğerlerinin olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, K.D. ile M.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanık S.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında 15 Kasım 2024'te ATM'den para çeken Ali Gültekin yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmişti.

