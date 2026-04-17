Samsun'da okullara saldırı yapılacağı yönündeki paylaşımlara 7 gözaltı

SAMSUN'da okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşım yapan 6'sı çocuk 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılara ilişkin resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik bilgileri alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu öven ve okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 6'sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

