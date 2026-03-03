Haberler

Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
