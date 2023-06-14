Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri tehlikeyi büyümeden önledi.

Samsun'da apartmanda yangın paniği

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.'ye ait daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binaya uzatılan seyyar merdivenle 4. kata çıkarak yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri tehlikeyi büyümeden önledi.

Soğutma çalışmalarını tamamlandığı dairede can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.