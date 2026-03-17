Ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu öldü, 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Vakaya giden Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A., Oğuzhan K. ve kamyon şoförü Cemal Üre yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağırolu, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı