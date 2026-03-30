Samsun'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 268 bin 965 lira ceza

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 268 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi Tır Garajı Kavşağı'nda B.D. idaresindeki 55 AEU 086 plakalı otomobil ile Y.D. yönetimindeki 06 UB 453 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde B.D'nin 1,70 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin daha önce daimi olarak iptal edildiği tespit edildi. Ayrıca aracın Vezirköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce yakalamalı olduğu belirlendi.

Sürücü B.D'ye, "Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak"tan 200 bin lira, "Alkollü araç kullanmak"tan 25 bin lira olmak üzere toplam 225 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak ve araç muayenesini yaptırmamak nedeniyle 43 bin 965 lira ceza kesildi.

Ayrıca B.D. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.