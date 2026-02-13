Haberler

Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İlkadım ilçesinde, akrabasının aracının lastiklerini kesen B.S., aralarında çıkan tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açarak G.Ö. adlı akrabasını yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde akrabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nde B.S. (18), aralarında husumet bulunan akrabası G.Ö'nün (48) aracının lastiklerini kesti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.S, yanında bulunan pompalı tüfekle G.Ö'ye ateş açtı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, suçta kullanılan pompalı tüfeğin yanı sıra 17 kartuş ve bıçak da ele geçirdi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
