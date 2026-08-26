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Samsun'da 9 yıl 7 ay cezalı firari yakalandı

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Samsun'da, hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da, hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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