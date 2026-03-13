Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek