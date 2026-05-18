Salıpazarı'nda uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, Çarşamba S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Kuzu