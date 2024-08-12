Samsun'da 75 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Selahettin Kocabaş, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 75 yaşındaki Selahettin Kocabaş, evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Orta Mahallesi 197. Sokak'ta yalnız yaşayan Selahettin Kocabaş'tan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.???????