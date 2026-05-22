Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 7 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.G. isimli hükümlü, Narkotik ekiplerince yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda uyuşturucu suçundan hakkında 7 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. (28) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak